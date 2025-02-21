Владимир Зеленский тянет время по вопросу сделки о полезных ископаемых. Он надеется на то, что Европе все же удастся уговорить президента США Дональда Трампа снизить давление на Украину. Таким мнением поделился политолог Владимир Корнилов в интервью сайту «Взгляд» .

По словам специалиста, в Вашингтоне понимают, что объемы ресурсов на Украине значительно переоценены, поэтому республиканцы подсчитывают каждый доллар с гарантией того, что американских налогоплательщиков не обманут.

«Для Трампа сделка — это своего рода расплата за уже поставленные вооружения и переданные деньги. Для Зеленского это стало шоком», — сказал Корнилов.

Накануне Зеленский не стал подписывать «улучшенную» версию соглашения о добыче полезных ископаемых. Однако под нажимом Трампа глава киевского режима, вероятнее всего, примет документ, предположил политолог.