Политолог Корнилов: западная пресса стала демонизировать Илона Маска

Американский предприниматель и инженер Илон Маск очень активно демонизируется западной прессой. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире радиостанции Sputnik .

По его словам, еще в недалеком прошлом бизнесмена называли светочем либерализма.

«Вы же помните, как Маска либералы всех мастей еще недавно преподносили: <…> „Да он там сейчас Россию живо прищучит своими старлинками и угробит нефтедоллары, нефтяной бизнес России“», — высказался эксперт.

Теперь же, добавил политолог, Маска презентуют как «демона и гения зла». Пока неясно, что получит предприниматель в случае победы кандидата в президенты США Дональда Трампа, отметил Корнилов.