Политолог Корнилов: Трампу хочется предстать перед миром в качестве миротворца

Дональду Трампу может быть выгодно окончание российско-украинского конфликта по нескольким причинам. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил политолог Владимир Корнилов.

Собеседник считает, что Украина «съедает бюджеты США, в частности военные».

«Украина отвлекает внимание от насущных проблем. Они сами говорят: „Это вообще не наша война. Это война, которую развязала Европа, вот Европа и должна все это оплачивать“», — озвучил политолог вторую версию.

На его взгляд, США имеют более глобальные проблемы, чем Украина. В частности, он привел в пример желание Трампа «освоить» Гренландию.

Четвертая причина, по версии Корнилова, звучит так: Трампу хотелось бы предстать в качестве потенциального Нобелевского лауреата, как миротворец, который закончил этот конфликт.