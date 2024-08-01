Политолог Коновалов: на Украине пока не знают, как будут использовать полученные F-16

Нидерланды передали украинской стороне шесть истребителей F-16. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Иван Коновалов.

Эксперт назвал данное количество слишком маленьким для влияния на ход событий на поле боя.

«Шесть самолетов — что они будут с ними делать? Очевидно, что у них самих пока нет полной ясности, каким образом применить эти самолеты, чтобы это применение было эффективным», — высказался специалист.

По его словам, в условиях «нынешнего театра военных действий» использование одиночных истребителей обречено на провал. При этом политолог отметил, что Украина с Великобританией и США могут придумать некую подлость.