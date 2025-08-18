Политолог Колпашников заявил, что «стычки» между Трампом и Зеленским в Белом доме не избежать

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме грозит перерасти в новую конфронтацию, подобную той, что произошла ранее в феврале 2025 года. Политолог Виталий Колпашников в беседе со «Звездой» заявил, что новый раунд общения может оказаться столь же эмоциональным, как и прошлый инцидент, когда разговор прошел на повышенных тонах в присутствии журналистов.

Тогда, 28 февраля, в Овальном кабинете прошла встреча двух лидеров, где они обменялись резкими высказываниями, продемонстрировав глубокое расхождение взглядов по ключевым вопросам. Теперь эксперты предполагают, что аналогичный сценарий возможен и на новой встрече, особенно учитывая политические противоречия вокруг украинского конфликта.

Колпашников добавил, что независимо от публичной демонстрации отношений, реальные переговоры за закрытыми дверями могут сопровождаться громкими скандалами и резкими формулировками. Учитывая предыдущие эпизоды подобного рода, подобное развитие событий не исключено и в ближайшем будущем.