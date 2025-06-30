Политолог Колосков заявил, что любая новая трагедия усилит протесты против Вучича в Сербии

Протесты в Сербии продолжаются уже полгода, причиной волнений стала гибель 15 человек в результате трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Митинги поддерживают преимущественно студенты, недовольные многолетним правлением Александра Вучича, воспринимаемого ими как связь с прошлым. Политолог Евгений Колосков в разговоре с ИА НСН предположил, что любая новая трагедия способна ухудшить положение Вучича и усилить протесты.

В воскресенье, 29 июня, активисты вновь вышли на улицы, требуя освобождения арестованных накануне демонстрантов. Несмотря на широкий общественный резонанс, эксперт отметил уверенность действующей власти.

«Мы можем говорить о массовости движения, но пока Вучич и его команда выглядят достаточно уверенными и явно не готовы идти на поводу у протестующих, хотя ряд шагов ранее в соответствии с требованиями протестных масс они сделали», — считает Колосков.

На сегодняшний день митинги проходят в 18 городах Сербии, включая столицу Белград, где заблокированы ключевые перекрестки и магистрали.