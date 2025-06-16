Шариковая ручка стала важным атрибутом современной жизни, однако ее история началась именно 10 июня 1943 года, когда американский инженер Джон Лауд официально зарегистрировал патент на свое изобретение. Однако важность письменных принадлежностей выходит далеко за рамки простого инструмента письма. Как подчеркивает политолог Петр Колчин, внешний вид и характеристики ручки являются частью имиджа человека. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Цвет чернил, выбранный владельцем, способен многое сказать о его характере: традиционные цвета, такие как синий и черный, символизируют деловую дисциплину и ответственность, тогда как оригинальные оттенки указывают на творческую натуру и желание отличаться от окружающих. Дорогие модели всемирно известных марок, вроде Montblanc или Parker, подчеркивают приверженность традициям и консерватизм владельца.

Кроме того, использование определенной марки ручки стало своеобразной традицией среди американских президентов. Многие главы Соединенных Штатов предпочитают ручки Cross, особенно популярную модель Townsend, которую стали называть «президентскими ручками».

Светлана Коваленко, известный эксперт-графолог и психолог, обращает внимание на связь особенностей почерка и личности. Например, почерк Дональда Трампа отличается скачущими буквами, отражающими переменчивость эмоций и общую активность, в то время как письмо Владимира Путина характеризуется компактностью и объемом, демонстрируя спокойствие и уверенность лидера.