Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Эбрахима Раиси. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал доктор политических наук Кирилл Коктыш.

Эксперт назвал слова американского госдеятеля фактическим признанием в соучастии.

«Это просто свинство какое-то. <…> Соединенные Штаты давно забыли, если вообще знали, такое понятие, как человечность, и перед нами — довольно жестокий, идеологически зашоренный человек», — высказался специалист.

Если рассматривать версию об убийстве Раиси, то круг причастных к преступлению может оказаться достаточно серьезным, добавил политолог.