Политолог Коктыш: слова госсекретаря Блинкена о гибели президента Ирана — фактическое признание в соучастии
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Эбрахима Раиси. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал доктор политических наук Кирилл Коктыш.
Эксперт назвал слова американского госдеятеля фактическим признанием в соучастии.
«Это просто свинство какое-то. <…> Соединенные Штаты давно забыли, если вообще знали, такое понятие, как человечность, и перед нами — довольно жестокий, идеологически зашоренный человек», — высказался специалист.
Если рассматривать версию об убийстве Раиси, то круг причастных к преступлению может оказаться достаточно серьезным, добавил политолог.