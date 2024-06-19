Политолог Клинцевич назвал Юго-Восточную Азию новой Европой

Юго-Восточная Азия становится своего рода новой Европой, этим и обусловлен интерес Владимира Путина и его визиты туда. Об этом радиостанции Sputnik рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, во время визита во Вьетнам российский лидер планирует подписать сразу несколько документов о сотрудничестве. Таким образом Путин расширяет связи в Азии после разрыва отношений с Европой.

«Юго-Восточная Азия сейчас — это новая Европа, где происходит расцвет технологий и резкий экономический рост. Если Европа деградирует и постоянно ухудшает свои возможности, то там идет рост», — отметил эксперт.

Он добавил, что решение о налаживании связей вполне закономерное и плановое. Сотрудничество будут укреплять, скорее всего, в сфере туризма и технологий.