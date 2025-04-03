Политолог Киселев: введение Трампом пошлин усилит колебания на финансовом рынке

Решение США о введении торговых пошлин до 50% на продукцию ряда стран вызвало значительные колебания на мировых финансовых рынках. Политолог Матвей Киселев, комментируя ситуацию в разговоре с «ФедералПресс», подчеркнул, что неопределенность в будущем мировой финансовой системы усилилась, углубляя разрыв в глобальных цепочках торговли.
Традиционные рынки США становятся менее доступными для импортеров, ориентированных на американский рынок, что вынуждает их сокращать производственные мощности. Примером этого служат европейский автопром и японская электроника.
Этот шаг можно считать продолжением протекционистской политики, провозглашенной Дональдом Трампом во время его избирательной кампании, целью которой является защита американских производителей и восстановление рабочих мест, добавил эксперт.
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