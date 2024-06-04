Политолог Киреев: Запад может начать санкционное давление на Грузию из-за закона об иноагентах

В Грузии вступил в силу закон «О прозрачности иностранного влияния», несмотря на угрозы со стороны США. На фоне этого Запад может начать санкционное давление на Грузию, сообщил политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik.

По мнению специалиста, от руководства государства потребуют не просто разорвать отношения с Россией, но и, возможно, стать плацдармом для военных действий. В связи с этим начнут вводить санкции, арестовывать имущество и счета.

Киреев отметил, что Запад всеми силами будет стараться заставить Грузию присоединяться к агрессивным действиям против РФ.