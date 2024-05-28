Политолог Кикнадзе: реакция Запада на закон об иноагентах в Грузии показала, что дела НКО нечисты

Резко негативная реакция Запада на принятие закона об иноагентах в Грузии говорит лишь о том, что им есть, что скрывать. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала доктор политических наук Тамар Кикнадзе.

По ее словам, на финансирование НКО уже привело к «розовой» революции. В страну поступают огромные деньги, и власти Грузии должны контролировать эти финансовые потоки.

«Финансы должны быть прозрачными. Они очень сопротивляются, значит, есть что скрывать», — отметила эксперт.

Она добавила, что Запад прикрывается тем, что якобы поддерживает демократические процессы в Грузии. Однако местные власти при этом не знают, что именно скрывается за этими словами, и ситуацию нужно менять.