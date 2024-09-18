Политолог Кедми: подрывы пейджеров «Хезболлы» не являются уникальной операцией

Подрывы пейджеров членов ливанской «Хезболлы» не являются новой и уникальной операцией с технической точки зрения. Об этом сообщил политолог и экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, израильская разведка уже использовала аналогичные методы, а данная проблема появилась примерно 20 лет назад. Кедми рассказал, что таким образом были ликвидированы несколько командиров ХАМАС в свое время.

«У них раздавался звонок, они брали телефон, говорили „алло“, ну и телефон взрывался возле их голов», — рассказал Кедми.

Он также пояснил, что руководство «Хезболлы» выбрало пейджеры для связи, так как опасалось прослушки.