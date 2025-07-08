Политолог Казелько связала госдолг США с возможным кризисом внутри страны

Политолог и аналитик Алиса Казелько прокомментировала рост государственного долга США, который достиг показателя в 36 триллионов долларов. В беседе с «ФедералПресс» она отметила, что столь значительный объем обязательств представляет серьезную угрозу экономической стабильности и ставит Америку перед лицом возможного кризиса.

Казелько обратила внимание на высокие темпы выпуска государственных облигаций, достигающие пяти триллионов долларов ежегодно, что свидетельствует о зависимости экономики США от заемных средств. Высокий уровень долгового бремени увеличивает финансовую нагрузку на федеральный бюджет и ограничивает пространство для маневра в условиях экономического шока.

Вопрос надежности доллара как международного платежного средства ставится под сомнение, особенно в свете решений ряда крупных экономик отказаться от традиционных механизмов международных расчетов и перейти к альтернативным механизмам финансового регулирования.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на саммите БРИКС говорил о необходимости снижения зависимости от доллара и перехода к новым формам глобальной торговли.