Политолог Казелько назвала символическим жестом введение 25%-х тарифов на товары из государств, поддерживающих Иран

Президент Соединенных Штатов объявил о введении 25%-х таможенных тарифов на товары из государств, поддерживающих торговые отношения с Ираном. Политолог Алиса Казелько в беседе с «ФедералПресс» прокомментировала этот шаг как скорее символичный жест, нежели реальную угрозу экономическому положению Ирана.

Казелько подчеркнула, что многолетнее существование Ирана под давлением санкций позволяет стране эффективно справляться с подобными мерами: «Иран давно привык жить в условиях экономических ограничений, начиная с 1979 года. Страна выработала эффективные схемы торговли, доставки и расчета за запрещенные товары».

Она отметила, что правительство Ирана активно развивает собственное производство, добившись значительных успехов в ряде отраслей: производстве газовых турбин, нефтепереработке и применении нанотехнологий в медицине.

Политолог напомнила, что подобные шаги американского руководства не являются новыми: еще в начале двухтысячных годов президент Джордж Буш-младший обозначил понятие «осью зла», включив туда, помимо прочих, и Иран. Таким образом, усиление давления Вашингтона выглядит вполне предсказуемым ходом американской внешней политики.