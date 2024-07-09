Политолог Казаков: отношения между Россией и Индией находятся на подъеме

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию, где у него запланирована официальная встреча с президентом Владимиром Путиным. В беседе с сайтом « Мир 24 » ситуацию прокомментировал политолог Кирилл Казаков.

По его словам, одной из ключевых тем переговоров станет развитие экономических отношений между государствами. Так, будет затронут вопрос диверсификации торговых отношений.

«Лидеры будут обсуждать совместное участие Москвы и Нью-Дели в различных совместных интеграционных проектах», — добавил специалист.

Казаков также отметил, что в настоящее время отношения между РФ и Индией находятся на подъеме.