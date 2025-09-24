Политолог Кашин рассказал, что США и Китай стремятся к соглашению

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в интервью «Известиям» рассказал о взаимодействии США и Китая.

Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп, не являясь сторонником безвозмездной помощи, прекратил помощь Тайваню, но контракты на оружие на десятки миллиардов долларов продолжают действовать.

Кашин напомнил о встрече председателя КНР Си Цзиньпина и бывшего американского президента Джо Байдена в 2023 году, где были установлены определенные правила взаимодействия. Однако эти договоренности начали разрушаться из-за действий администрации Байдена, а при Трампе ситуация обострилась.

Политолог подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в достижении ограниченного соглашения из-за взаимной зависимости в технологических цепочках. Китай зависит от американского оборудования для гражданской авиации, а США — от китайских редкоземельных металлов.

В пятницу, 19 сентября, состоялся телефонный разговор между Си Цзиньпином и Трампом, в ходе которого была достигнута договоренность о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее в конце октября и о визите в КНР в следующем году.