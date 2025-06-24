Политолог Каргин заявил, что и Израиль, и Иран будут навязывать свои условия полного прекращения конфликта

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в интервью телеканалу «Звезда» выразил мнение, что возможность постоянного нарушения перемирия между Ираном и Израилем высока. По его словам, обе стороны стремятся оставить за собой последнее слово, что создает условия для постоянной напряженности и потенциального возобновления боевых действий.

Каргин подчеркнул, что каждый участник конфликта будет стремиться навязать свои условия перемирия, что значительно уменьшает шансы на длительный мир.

«И это, собственно говоря, произошло этой ночью. Были обстрелы Израиля. Сейчас Израиль заявляет о том, что будет обстреливать Иран. И, таким образом, конфликт перетечет в вялотекущую стадию», — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что Иран и Израиль подтвердили прекращение огня. При этом министр обороны Исраэль Кац заявил, что сразу после начала перемирия Тегеран запустил ракеты по территории Израиля. В Тегеране информацию не подтвердили.