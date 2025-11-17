Политолог Каргин усомнился в желании палестинцев жить в государстве Палестина
Политолог Александр Каргин выразил сомнения относительно желания палестинцев проживать в государстве Палестина, управляемом движением ХАМАС. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Согласно многочисленным исследованиям, отметил эксперт, большинство палестинских арабов, имеющих гражданство Израиля, предпочитают оставаться именно там даже при создании независимого государства Палестины.
«Насколько жители Газы, имея выбор, предпочтут жить под властью ХАМАС — я сомневаюсь», — подчеркнул аналитик.
По мнению специалиста, высокий уровень жизни, свободы вероисповедания и политические права делают Израиль привлекательным местом проживания.