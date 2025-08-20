Политолог Каргин связал операцию по взятию Газы с желанием Израиля освободить оставшихся заложников

Операция по взятию сектора Газа рассматривается властями Израиля в свете невозможности договориться с ХАМАС об освобождении оставшихся заложников. Такую точку зрения высказал политолог Александр Каргин в беседе со «Звездой» .

Каргин подчеркнул, что операция может занять около месяца, и главным фактором успеха является политическая воля руководства Израиля и поддержка американской администрации. Политолог заметил, что силы сторон значительно отличаются, и ХАМАС уже не обладает такими ресурсами, как ранее.

Президент США Дональд Трамп также выразил поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, заявив, что освобождение оставшихся 50 заложников возможно только в случае полного уничтожения движения ХАМАС.

Впрочем, Каргин допускает, что угроза захвата Газы может служить инструментом психологического давления на ХАМАС, принуждая организацию согласиться на более выгодные условия обмена заложниками. Следовательно, сама операция может не начаться или прекратиться вскоре после старта, если ХАМАС решит пойти на уступки.

Ранее израильская телерадиокомпания Kan сообщала, что министр обороны Израиля одобрил операцию под названием «Колесницы Гидеона-2», предполагая призыв резервистов для подготовки к возможным военным действиям.