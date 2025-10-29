Политолог Александр Каргин высказался о возможности возникновения альянса трех восточноевропейских стран — Венгрии, Чехии и Словакии, подчеркнув наличие предпосылок для формирования подобного союза, однако предупредив о потенциальных внутренних разногласиях внутри него. Об этом написало радио Sputnik со ссылкой на Telegram-канал Lomovka.

Каргин заметил, что тенденция Запада к снижению уровня интеграции контрастирует с позицией некоторых стран Центральной и Восточной Европы, стремящихся сохранить национальную самобытность. Хотя такая группа способна появиться, существуют серьезные различия между возможными участниками коалиции, особенно ярко проявляющиеся в позициях Польши и Сербии.

Он объяснил, что хотя Венгрия, Чехия и Словакия потенциально могли бы стать основными инициаторами подобного блока, их подходы к международным вопросам существенно различаются, что создает риск возникновения серьезных конфликтов внутри будущего объединения. Таким образом, формирование нового альянса остается возможным, но далеко не гарантированным.