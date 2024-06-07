Политолог Каргин: РФ будет выгодно быть вместе с Турцией в БРИКС

Турция изъявила желание стать членом БРИКС. Для России это будет полезно и выгодно, особенно на фоне санкционного давления, сообщил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, вступление Турции в БРИКС позволит России закрепить партнерские отношения. При этом некоторые члены объединения, в том числе Египет и Индия, могут выступить против присоединения из-за политических разногласий.

Каргин напомнил, что входящие в БРИКС государства не обязаны достигать консенсуса по всем спорным вопросам.

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