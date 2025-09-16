Политолог Каргин предположил, что штурм Газы займет порядка месяца-двух

В последние дни Израиль готовился к проведению вторжения в сектор Газа, рассказал политолог Александр Каргин в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его мнению, цели израильской операции состоят в освобождении захваченных заложников и нейтрализации ХАМАС, однако добиться устойчивого разрешения конфликта без политического компромисса невозможно.

«ЦАХАЛ наносил удары по всем высотным зданиям, в которых могли работать снайперы, и так далее. А сейчас идет непосредственно заход спецназа в город. Скорее всего, на каком-то этапе будет заход военной техники», — пояснил аналитик.

Согласно прогнозу Каргина, операция по штурму Газы продлится от одного до двух месяцев. Это будет долгий и сложный процесс, считает политолог.