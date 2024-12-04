Политолог Каргин объяснил политический кризис в Южной Корее «слабостью власти»
Российский политолог Александр Каргин в беседе с радио Sputnik прокомментировал политический кризис в Южной Корее. То, что произошло с южнокорейским президентом, собеседник назвал «повседневностью».
Он напомнил, что большинство президентов Южной Кореи уходят в отставку в результате скандалов и митингов, некоторые из них попадают в тюрьму.
«Это следствие слабости власти, того, что власть не устоялась. Долгое время там была диктатура. И новый формат власти еще не сформировался, нет полноценной политической элиты», — считает Каргин.
Он высказал мнение, что страна всегда будет находиться в уязвимом положении, если общество построено «не на внутренних основах, а на противостоянии с кем-то».