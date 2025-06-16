Политолог Каргин назвал ситуацию между Израилем и Ираном сложной, но без массовой паники

Политолог Александр Каргин поделился мыслями о состоянии общественного мнения в Израиле после обострения конфликта с Ираном в интервью радио Sputnik .

Он подчеркнул, что хотя ситуация остается сложной, массовой паники среди населения нет — военные действия против Ирана находят широкую поддержку внутри страны.

«Если завтра не будет Нетаньяху, Израиль по-другому действовать не станет», — сказал он.

Для Израиля Иран представляет собой серьезнейшую угрозу существованию государства, отметил эксперт, добавив, что смена премьер-министра Биньямина Нетаньяху никак не повлияла бы на взгляды большинства граждан.