Политолог Караханов заявил, что французы трепетно относятся к ссорам в семьях политиков

Политолог Энес Караханов в комментарии для RT обратил внимание на тот факт, что современные медиа размывают границы между публичной деятельностью и частной жизнью лидеров государств. Свое мнение он высказал в контексте инцидента, произошедшего во Вьетнаме, когда супруга французского президента Брижит Макрон публично дала своему мужу, Эммануэлю Макрону, пощечину.

Эксперт заметил, что само событие привлекло особое внимание общественности не потому, что связано с какими-либо значимыми политическими решениями или инициативами, а исключительно из-за личного аспекта — физического контакта супругов. Тем не менее, Караханов уверен, что подобные события оказывают влияние на политический имидж лидера государства.

Французские граждане, подчеркнул аналитик, традиционно трепетно относятся к вопросам общественного уважения и авторитета власти. Даже незначительные происшествия вроде семейной ссоры могут восприниматься обществом негативно, снижая доверие к лидеру страны, особенно учитывая непростые социально-политические обстоятельства последних месяцев, характеризующиеся волнами недовольства и отсутствием доверия к институту президентства.