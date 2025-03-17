Политолог Караханов: Вашингтон показывает корректировку внешнеполитического курса

Политолог-международник и председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму Энес Караханов в разговоре с RT прокомментировал решение Соединенных Штатов покинуть международную группу по расследованию действий России.

По его мнению, этот шаг отражает стремление Вашингтона пересмотреть свою внешнюю политику.

«Этот шаг демонстрирует осознание американским руководством того, что дальнейшая эскалация не приносит желаемых результатов, а силовое давление на Россию достигло предела своей эффективности», — сказал аналитик.

Караханов также добавил, что выход США из международной группы сигнализирует о намерении Вашингтона разработать обновленную стратегию, соответствующую современным реалиям внешней политики.