Политолог Камкин заявил, что сохранение благоприятных условий торговли с США крайне важно для ЕС

Политолог Александр Камкин сообщил телеканалу «Звезда» , что переговоры между главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом позволили Европе продлить срок обсуждения вопроса о введении таможенных пошлин еще на один месяц. Эксперт подчеркнул, что Евросоюзу неизбежно придется уступать требованиям американского лидера.

Камкин предположил, что Дональд Трамп предложит компромиссный сценарий, согласно которому пошлины на американские товары в Европу будут отменены, тогда как тарифы на европейские товары сохранятся. Хотя такой вариант невыгоден для Европы, политолог назвал его наименьшим злом среди возможных сценариев развития ситуации. По его мнению, итоговые условия переговоров окажутся приемлемыми.

Специалист также отметил, что Соединенные Штаты остаются главным партнером Евросоюза в сфере торговли, ежегодный оборот которой превышает триллион долларов. Важнейшими экспортерами внутри ЕС выступают такие страны, как Германия, Франция и Италия, поэтому сохранение благоприятных условий торговли с Америкой крайне важно для экономики объединенной Европы.