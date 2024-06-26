Политолог Камкин заявил, что назначение Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО ничего не изменит

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что назначение бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсекретаря НАТО ничего не изменит, поскольку альянс и дальше будет антироссийским инструментом внешней политики США.

Функции генсека НАТО, по словам Камкина, в большей степени заключаются в координации.

«Фигура генсека НАТО скорее номинальная, нежели реальная. Но его личная позиция тоже добавляет масла в огонь. В случае с Рютте это антироссийский политик», — сказал политолог.

Марк Рютте должен сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО в октябре этого года.