Политолог Александр Камкин в интервью сайту телеканала «Звезда» заявил, что западные страны видят в разрешении украинского кризиса угрозу потери доходов.

По словам специалиста, военные расходы стали источником прибыли для экономики Евросоюза, и прекращение войны лишит Европу рынка сбыта оружия. Европейские государства долгие годы финансировали Украину, создавая условия для продажи военной продукции.

««Это те страны, которые всерьез разгоняют сейчас свою военную промышленность на долгосрочную перспективу», — объяснил Камкин.

Отмечая стремление западных государств сохранить выгодный рынок, политолог указал на опасения Запада потерять прибыль, которую приносит украинский кризис.