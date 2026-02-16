Политолог Камкин увидел возросшую степень отчуждения между США и ЕС на конференции в Мюнхене

Итоги ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене продемонстрировали возросшую степень отчуждения между Соединенными Штатами и Европейским союзом. Политолог Александр Камкин в беседе со «Звездой» подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп меняет вектор американской внешней политики, отходя от прежних обязательств и уменьшая степень вовлеченности в дела Европы.

Главным отличием нынешней встречи стало отсутствие однозначной позиции среди европейских лидеров относительно действий США. В отличие от предыдущих сессий, руководители ведущих европейских стран предпочли воздержаться от комментариев о позиции администрации Трампа и ограничились общими декларациями о необходимости совместной работы в области безопасности.

Произошел разрыв традиционного формата взаимодействия между США и Европой, существовавшего при администрациях Джорджа Буша младшего и Барака Обамы. Европейские страны осознают, что ставка на безусловную поддержку США становится нерентабельной и рискованной, и стремятся к большей автономии в вопросах безопасности и внешней политики.