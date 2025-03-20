Политолог Камкин: президент Франции Макрон примеряет титул главного по Евросоюзу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах по размещению модернизированных истребителей Rafale с ядерными боеприпасами на авиабазе у границы с Германией в 2035 году. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал политолог Александр Камкин.

Аналитик назвал соответствующие намерения популизмом, отметив, что французский лидер примеряет титул главного по Евросоюзу.

«2035 год — это через 10 лет. За это время не раз еще поменяются отношения ЕС и США. <…> Может, уже и новое поколение вооружений на тот момент будет», — отметил эксперт.

По его словам, подобные заявления можно считать нагнетанием информационного поля. То же самое касается и разговоров об отправке оккупационных войск для помощи ВСУ и о французском «ядерном зонтике» над странами Европы, подчеркнул Камкин.