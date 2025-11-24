Политолог Александр Камкин в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» заявил, что государства Евросоюза продолжат поддерживать украинский кризис ради сохранения рынка сбыта своей военной продукции и доходов от вложений в Украину.

По мнению специалиста, прекращение конфликта приведет к потере финансовых выгод для Европы, которая инвестировала значительные средства в поддержку Киева.

Эксперт отметил, что любые шаги к миру воспринимаются европейскими странами как поражение и невыгодны крупным военным промышленникам и политическим структурам региона.