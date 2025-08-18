По словам специалиста, евробюрократия создает миф о «русской угрозе», используя страх перед внешним врагом для снижения социальных стандартов и милитаризации сознания. Камкин предупредил, что такая политика приведет к установлению тоталитаризма и подавлению свободомыслия в Европе.

Одновременно политолог указал на стремление американского лидера Дональда Трампа навязывать Европе собственную повестку мира.