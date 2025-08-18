Политолог Камкин назвал политику Евросоюза самообманом

Европейский союз утратил политическую адекватность и способность трезво оценивать реальность. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделился доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

По словам специалиста, евробюрократия создает миф о «русской угрозе», используя страх перед внешним врагом для снижения социальных стандартов и милитаризации сознания. Камкин предупредил, что такая политика приведет к установлению тоталитаризма и подавлению свободомыслия в Европе.

Одновременно политолог указал на стремление американского лидера Дональда Трампа навязывать Европе собственную повестку мира.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте