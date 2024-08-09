Политолог Камикубо: Япония находится под американским «ядерным зонтиком»

Япония не может открыто критиковать Соединенные Штаты за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом рассказал политолог и профессор Масато Камикубо в беседе с РИА «Новости» .

По его мнению, власти азиатской страны не станут требовать от США извинений за данную ситуацию, так как они зависимы в сфере обеспечения безопасности. Япония находится под американским «ядерным зонтиком», пояснил Камикубо.

Он также отметил, что внутри самого государства считают ошибкой вступление в войну, при атомных бомбардировках которой погибло большое количество людей, добавил «Взгляд».