Политолог Ярулин: Россия и США могут заняться совместным производством алюминия

Доктор политических наук и профессор Илдус Ярулин прокомментировал в беседе с «ФедералПресс» возможное сотрудничество России и США в разработке полезных ископаемых.

Он отметил, что Россия может предложить американцам совместные проекты по добыче и переработке ресурсов, используя свои конкурентные преимущества, такие как дешевая электроэнергия. Одним из примеров такого проекта может стать строительство гидроэлектростанции для производства алюминия.

Ярулин также указал на потенциал развития новых отраслей экономики, включая криптовалюты и другие технологически продвинутые сферы, требующие значительных энергоресурсов.