Политолог Ямбулатова: Трампу не стоило вести переговоры с Зеленским

Президенту США Дональду Трампу не стоило вести переговоры с Владимиром Зеленским, особенно после конфликта в Овальном кабинете. Такое мнение высказала политолог Инна Ямбулатова в эфире радиостанции Sputnik .

Она напомнила, что план, находившийся в момент встречи у украинской делегации, был получен в Великобритании.

«Зачем Трамп стал обсуждать план британцев? Если вы хотели изучить его — достаточно было набрать номер телефона [премьера Британии] Кира Стармера и все там узнать», — заявила аналитик.

Политолог возмутилась тем, что на переговорах устроили шоу. По ее словам, Трамп намеренно или случайно попал в ловушку, из которой сейчас пытается вырулить спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.