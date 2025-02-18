Политолог Ямбулатова: переговоры с США не являются сменой курса России

Переговорный процесс с США не означает, что Россия намерена менять свой политический курс. Такое мнение в беседе с радиостанцией Sputnik высказала политолог Инна Ямбулатова.

Собеседница подчеркнула, что незадолго до инаугурации Дональда Трампа, который резко высказывается против политики Ирана, Россия подписала стратегическое соглашение о партнерстве с Тегераном.

«Это была лучшая демонстрация странам БРИКС, что мы своих не бросаем. Вот это и есть то уникальное политическое предложение России», — добавила политолог.

Ямбулатова считает, что сейчас российские политические акции в значительной мере в БРИКС резко возросли.