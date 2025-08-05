Политолог Исмаил высказал мнение, что визит Эрдогана в Киев может повлиять на переговорный процесс

Турецкий политолог Тогрул Исмаил в беседе с ИА НСН высказал мнение, что визит турецкого лидера в Киев может повлиять на переговорный процесс между Россией и Украиной.

По его словам, Турция всегда имела хорошие отношения с Украиной, и власти страны желают добиться мира в регионе.

«Не просто так переговорный процесс проходит именно в Стамбуле. Турция до этого тоже пыталась создать определенные условия для переговоров. Визит Эрдогана имеет особое значение в этом направлении. Это будет плюсом в вопросе перемирия», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни посетит Киев по приглашению Владимира Зеленского.