Политолог Исмаил: вероятность госпереворота в Турции полностью исключена | 360°

Мир 15 мая 2024, 15:21 Политолог Исмаил: вероятность госпереворота в Турции полностью исключена

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Политолог Тогрул Исмаил исключил вероятность государственного переворота в Турции. Существующий экономический кризис не является поводом для таких мер, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

По его мнению, если и будут предприняты попытки, то армия, партии и общество их не поддержат.

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«Это ерунда. Демократические выборы, все нормально, военные в нормальной ситуации», — высказался специалист.

В стране нет критической ситуации и предпосылок для госпереворота, подобного тому, который произошел в 2016 году, заключил Исмаил.