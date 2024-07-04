Политолог Исмаил исключил обострение конфликта Турции и Сирии

Обострение отношений и конфликта между Турцией и Сирией в настоящее время совершенно исключено. Об это НСН рассказал турецкий политолог Тогрул Исмаил.

Он назвал провокацией проведение антитурецких уличных акций в провинции Алеппо. Они возникли именно в тот момент, когда государства стали договариваться о смягчении отношений.

«Всплески недовольства иногда бывают, но в целом все под контролем, никаких серьезных катаклизмов не предвидится», — отметил Исмаил.

Он добавил, что Сирия очень важна для Турции как с точки зрения внутренней, так и внешней политики. Поэтому власти не допустят нагнетания конфликта.