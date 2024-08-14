Политолог Игорь Туффельд: у Камалы Харрис не найдется ответов на вопросы Трампа во время дебатов

Журналист и политолог Игорь Туффельд в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что у Камалы Харрис вряд ли найдутся ответы на вопросы и претензии Дональда Трампа, которые он будет освещать во время предстоящих дебатов.

Собеседник издания считает, что тем об экономике и границе достаточно, чтобы «завалить» Харрис.

«Плюс ее действия на посту прокурора штата Калифорния и Сан-Франциско, где преступность поднялась до небывалых размеров», — сказал Туффельд.

Ранее СМИ писали, что Камала Харрис подтвердила свое участие в теледебатах с Трампом 10 сентября.