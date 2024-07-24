Политолог Хидирбегишвили: в мире покушаются на лидеров, противостоящих либеральному глобализму

Серия покушений на политических лидеров, которая сейчас происходит в мире, направлена на противостоящих либеральному глобализму — таких как Роберт Фицо, Дональд Трамп или Бидзина Иванишвили, сообщил политолог Арно Хидирбегишвили в беседе со «Звездой».

По словам эксперта, эти лидеры желают восстановления отношений с Россией и не поддерживают антироссийские санкции. Они выступают как антиглобалисты, и покушения на их жизнь — детали одного сценария.

Политолог отметил, что подготовка убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили связана с тем, что глобалистам нечего терять.

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