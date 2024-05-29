Политолог Хидирбегишвили назвал «беззубым» закон об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на вето президента страны Саломе Зурабишвили. В беседе с RT политолог Арно Хидирбегишвили назвал этот закон «беззубым».

По словам эксперта, он, в отличие от аналогичного закона в США, не предусматривает уголовной ответственности за нарушение.

В целом принятие в Грузии закона об иноагентах вызвало истерику на Западе. Таким образом республика отказалась вступать в конфликт против России и присоединяться к антироссийским санкциям, отметил политолог.