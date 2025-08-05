Политолог Александр Хазариди в беседе с «Известиями» высказал предположение, что Индия может попытаться смягчить негативные последствия введения повышенных пошлин США путем ускорения перехода на альтернативных поставщиков нефти, таких как Саудовская Аравия или Ирак.

По словам собеседника, Индия оказалась перед выбором, поскольку значительные объемы нефти поступают из России, и любые ограничения могут нанести серьезный экономический ущерб. Ситуация обостряется угрозой введения санкций в размере до 500%, если до 8 августа не будет заключено перемирие на Украине.

Индийская сторона критикует США за применение двойных стандартов, подчеркивая, что Америка сама продолжает вести бизнес с Россией, несмотря на собственные санкции. Действия Индии направлены на защиту собственных экономических интересов и поддержание энергетического баланса в условиях международной нестабильности, добавил он.