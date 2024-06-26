Политолог Хащенко: в решении ЕСПЧ по итогам рассмотрения иска Украины есть политический аспект

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес вердикт по итогам рассмотрения иска Украины против России. Его решение ни на что не влияет, там присутствует политический аспект, рассказал политолог Антон Хащенко в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, суд согласился с иском только по ряду пунктов. Он не стал рассматривать вопрос законности, например, воссоединения Крыма с Россией. При этом украинские власти могут использовать решение ЕСПЧ в пропагандистских целях.

Хащенко также отметил, что очень часто суд выносит решения, сомнительные с точки зрения юридической чистоты.

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