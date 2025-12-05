Политолог Хасанов связал визит Макрона в Китай с попыткой вырваться в гонке европейского лидерства

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в трехдневный государственный визит в Китай. Ситуацию прокомментировал политолог Ахмат Хасанов в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, Европейский союз оказался в затруднительном положении. С одной стороны, Соединенные Штаты Америки дистанцируются от внутриевропейских проблем, принуждают европейцев увеличивать финансирование собственных вооруженных сил и альянса НАТО. С другой стороны, санкции против России и Китая оказались неэффективными, вызывая лишь обратную реакцию.

Политолог объяснил, что Белый дом заставил Европу разорвать связи с РФ, осложнив процесс быстрого возобновления взаимодействия. Желая утвердить свою позицию лидера в Европе, Макрон сохраняет контакт с китайскими властями, пытаясь сбалансировать внешнюю политику ЕС.