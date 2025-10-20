Политолог Хайфец заявил, что России не стоит ждать ничего хорошего от смены власти в Боливии

Главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Виктор Хайфец предупредил о возможных негативных последствиях изменения власти в Боливии для России. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Политолог указал на потенциальное возникновение сложной ситуации в отношении государства к участникам БРИКС.

«Боливия совершенно явно выпадет из числа ближайших партнеров нашей страны в политическом плане. Она, к примеру, займет более жесткую позицию по Венесуэле», — пояснил аналитик.

По его словам, страна, вероятно, перестанет автоматически поддерживать РФ по важнейшим международным вопросам. Особое беспокойство вызывают совместные энергетические инициативы, включая добычу лития, развитие атомной энергетики и газодобывающие проекты, добавил эксперт.