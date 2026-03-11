Политолог Хачатурян выразил мнение о перспективах развития конфликта между США, Израилем и Ираном

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян выразил мнение о перспективах развития конфликта между США, Израилем и Ираном в беседе с «ФедералПресс» .

Он подчеркнул, что первые двенадцать дней боевых действий показали, что планы на блицкриг, рассчитанные на внутренние противоречия и предательство в руководстве Ирана, не оправдались.

Иранские власти, как отметил собеседник, продемонстрировали способность удерживать контроль над ситуацией и избегать внутренних протестов, что свидетельствует о прочности режима и высоком уровне внутренней поддержки. Хачатурян отметил, что конфликт постепенно переходит в стадию войны на истощение, где решающую роль играет не только военный потенциал, но и экономическая устойчивость и политическая воля.

В условиях войны на истощение США и Израиль вынуждены учитывать экономические и политические последствия своих действий, что ограничивает их возможности для достижения быстрых и эффективных результатов.