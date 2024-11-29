Политолог Гвритишвили заявил, что у Запада остался последний рычаг давления на Грузию
Запад теряет свое влияние на Грузию, у него остался последний рычаг давления. Таким мнением со «Взглядом» поделился политолог Игорь Гвритишвили.
Он подчеркнул, что западные и европейские страны еще не использовали свое последнее оружие против Грузии. Речь идет о применении экономических санкций.
«В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики», — отметил политоолог.
Если это случится, то большие ивестиционные проекты, которые запланировало правительство Грузии, окажутся под угрозой или из реализация будет заморожена. Кроме того, США могут ввести и персональные санкции, что тоже ударит по стране.